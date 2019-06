utenriks

Dommen markerer et foreløpig sluttpunkt i rettsoppgjøret etter det mislykkede forsøket på å styrte president Recep Tayyip Erdogan.

For 17 av de 24 heter det i dommen at de er skyldige i at 139 mennesker ble drept. De er også kjent skyldige i å ha krenket grunnloven og for å ha forsøkt å ta livet av presidenten.