Huaweis grunnlegger venter milliardtap

Ren sier den kinesiske telekom-kjempen vil redusere produksjonskapasiteten, men føyer til at selskapet ikke vil la seg stanse av de amerikanske sanksjonene.

Han stiftet Huawei i 1987 og er også administrerende direktør i det som er blitt et av verdens største teleselskaper. Mandag deltok han på en rundebordskonferanse i selskapets hovedkvarter i Shenzhen i Kina.

Ren forteller at selskapet venter årlige inntekter på omkring 100 milliarder dollar de neste to årene. Inntektene var på 105 milliarder dollar i 2018, og i februar hadde selskapet forventninger om en omsetning i 2019 på 125 milliarder dollar.

Svartelistet

USA svartelistet Huawei i mai, noe som betyr at amerikanske selskaper som ønsker å bruke komponenter fra Huawei, må innhente godkjenning fra det amerikanske handelsdepartementet.

Amerikanske myndigheter beskylder kinesiske teknologiselskaper som Huawei for å stjele forretningshemmeligheter og true sikkerheten på nett. USA peker blant annet på muligheten for at selskapene kan åpne bakdører for kinesiske myndigheter.

USAs sanksjoner kommer idet Huawei og selskapets konkurrenter er i gang med å forberede neste generasjons mobilnett, såkalt 5G.

– Ekstreme tiltak

Grunnleggeren sier at USAs vilje til å innføre det han kaller ekstreme tiltak, overrasket selskapet.

– Jeg mener begge sider taper. Ingen vinner på dette, sier Huawei-direktøren, som framholder at det ikke finnes noen bakdører i selskapets utstyr som noen kan bruke til overvåking.

Huawei er villig til å inngå en avtale som sikrer dette med enhver nasjon som ønsker det, ifølge Ren.

Lobbyvirksomhet

Nyhetsbyrået Bloomberg melder at Huawei forbereder seg på et fall i salget av smartmobiler i utlandet på mellom 40 og 60 prosent.

Huawei skal etter planen introdusere sin nyeste smarttelefon, Honor 20, i de europeiske markedene 21. juni. Nå vurderer imidlertid produsenten å ta modellen av markedet hvis salget går dårlig, ifølge byrået.

Mandag meldes det samtidig at Huaweis amerikanske leverandører av dataprosessorer i det stille forsøker å presse amerikanske myndigheter til å lette på forbudet mot salg til det kinesiske selskapet.

Reuters skriver at Qualcomm og Intel er blant leverandørene som forsøker å få reglene endret. Sjefer fra Intel og Xilinx Inc hadde i slutten av mai et møte med handelsdepartementet i Washington om saken, opplyser en kilde til byrået.

