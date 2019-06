Europeisk trio ber Iran overholde atomavtalen

utenriks

Frankrikes president Emmanuel Macron ba mandag Iran være tålmodig og vise ansvar.

Få timer tidligere hadde iranske myndigheter varslet en ti dager lang nedtelling til dagen da landet vil gå bort fra deler av avtalen.

– Jeg beklager dagens kunngjøring fra Iran. Vi oppfordrer Iran sterkt om å oppføre seg på en måte som er tålmodig og ansvarsfull, sa Macron på en pressekonferanse i Paris.

Samme dag advarte også Tyskland og Storbritannia Iran om ikke å bryte atomavtalens grense for hvor mye anriket uran landet kan lagre. Grensen lyder på 300 kilo.

Irans ønske om å gå bort fra deler av avtalen kommer som en følge av at USA i fjor trakk seg fra avtalen og gjeninnførte harde sanksjoner mot landet.

EU-landene kjemper innbitt for at Iran fortsatt skal rette seg etter avtalen, men de har ikke greid å hindre at Irans viktige oljeeksport og banksektor er blitt rammet av sanksjonene.

EUs utenrikssjef Federica Mogherini sa mandag at EU ikke vil handle ut fra iransk retorikk, men i stedet vente på rapporter fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) om hvorvidt landet holder seg til avtalen.

Atomavtalen ble inngått mellom Iran, USA, Russland, Kina, Storbritannia, Tyskland og Frankrike samt EU i 2015. Den legger sterke begrensninger på Irans atomprogram slik at det ikke skal kunne brukes til å produsere atomvåpen. Til nå har IAEA kunnet fastslå at Iran har holdt seg til avtalen.

Iran har hele tiden insistert på at landets atomprogram kun har fredelige formål.

