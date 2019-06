Verdens største fly til salgs for knapt 3,5 milliarder kroner

utenriks

Verdens største fly gjennomførte i april sin første testflyging over Mojaveørkenen i California. Avstanden fra vingetipp til vingetipp er lenger enn en fotballbane, et vingespenn som er 50 prosent større enn på superjumboen Airbus A380. Nå melder CNBC at flyet kan kjøpes for litt under 3,5 milliarder kroner.

Vulcan var investeringskonsernet til avdøde Paul Allen, en av grunnleggerne bak Microsoft. Milliardæren døde i oktober.

Stratolaunch har to flykropper og er designet for å kunne fly opp til de lavere delene av rommet og slippe en rakett som i sin tur flyr ut i verdensrommet for å plassere ut satellitter.

Tross en temmelig heftig pris skal det ikke være et uselgelig objekt. CNBC nevner romfartsinteresserte milliardærer som Tesla-gründer Elon Musk, Amazon-grunnlegger Jeff Bezos og Virgin-eier Richard Branson som mulige kjøpere. Alle er svært opptatt av reiser ut i rommet.

Stratolaunch har to skrog og seks motorer som tilsvarer dem som sitter på en Boeing 747 Jumbojet. Tanken er at raketten som skal frakte satellitter ut i rommet, skal henge mellom de to flykroppene på Stratolaunch.

