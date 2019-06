Tsunamivarsel avblåst etter kraftig jordskjelv nordøst for New Zealand

utenriks

Skjelvet ble registrert 10.55 lokal tid, 873 kilometer nordøst for byen Ngunguru med 1.400 innbyggere på nordøya i New Zealand.

New Zealands sivilforsvar uttalte med den avstanden til episenteret at det ville ta minst to timer fra en tsunami er skapt til den når landets kyst.

Varselsentralen for tsunamier i Stillehavet, The Pacific Tsunami Warning Center, utstedte et foreløpig varsel for kystlinjer innen en radius av 300 kilometer unna episenteret til skjelvet, men dette ble avblåst nesten umiddelbart av myndighetene på New Zealand.

