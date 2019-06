Arrangører: Nesten 2 millioner i Hongkong-protest

utenriks

Anslaget er nesten dobbelt så høyt som fra masseprotesten forrige søndag, da oppmøtet ble omtalt som rekordhøyt. Politiet anslo den gang at opp mot 240.000 demonstrerte.

Enorme folkemasser gikk søndag i timesvis fredelig gjennom Hongkongs gater, dagen etter at byens hardt pressede leder Carrie Lam la et omstridt lovforslag på is.

Demonstrantene krever at forslaget, som åpner for å utlevere borgere til Kina, forkastes helt. Mange av dem krever også at Carrie Lam, som støttes av regjeringen i Beijing, går av.

– I dagens marsj hadde vi nesten 2 millioner mennesker, sier Jimmy Sham i Civil Human Rights Front sent søndag kveld.

Da var tusenvis av demonstranter fortsatt igjen i gatene.

Hongkong består av en større halvøy og en rekke øyer sør i Kina og har en befolkning på drøyt 7 millioner.

(©NTB)