Uvær utløste flere branner i Sør-Sverige

I Hässleholm kommune slo lynet ned i et tre, som tok fyr og falt over et mindre hus som deretter begynte å brenne.

En villa i Nybrostrand i Ystad kommune ble hardt brannskadd da den tok fyr etter et lynnedslag på ettermiddagen. Ambulansepersonell behandlet en 35 år gammel mann og et barn på stedet.

Aftonbladets kilder i redningstjenesten sier at to personer selv ble truffet av lynet i forbindelse med villabrannen.

I Danmark ble flere konserter i København og en fotballkamp i 2. divisjon avlyst på grunn av uværet. Ifølge dansk TV 2 fikk et kjærestepar strøm gjennom seg da lynet slo ned i boligen deres ved Vordingborg på Sjælland. Begge ble kjørt til sykehus for kontroll, men skadene er ikke alvorlige.

Svenske meteorologer hadde sendt ut «klasse 1»-varsel for kraftig tordenvær i Skåne län, utenom Österlen, med fare for kraftige regnbyger og vindkast. Meteorologene ba folk holde seg innendørs.

Lynet slo også ned i Øresundsbroen. TT-fotograf Johan Nilsson fikk fanget øyeblikket.

– Det er lynavledere på pylonene, så det har ingen betydning. Det skulle kun være hvis det slo ned i et teknisk anlegg og tok strømmen i et større område, men så har vi et reservekraftverk som begynner hvis strømmen går, sier operativ leder Thomas Madsen ved Øresundbroen til Ekstra Bladet.

