Front Altair-mannskap på plass i Dubai

utenriks

Mannskapet på elleve russere, elleve filippinere og én georgier ankom Dubai lørdag i et Iran Air-fly fra byen Bandar Abbas.

Samtidig er et team spesialister på plass for å inspisere skadene på Front Altair, opplyser Frontline.

Tankskipene Front Altair og Kokuka Courageous ble rammet av eksplosjoner idet de seilte over Omanbukta, rundt fire mil fra den iranske sørkysten torsdag. Det brøt ut brann på Frontline-skipet, og besetningen ble berget av et lasteskip før de ble brakt i land i Iran.

– De 23 besetningsmedlemmene på Front Altair er trygge og har det bra. Det legges snarlige planer om å sende dem hjem, het det i en uttalelse fra Frontline lørdag.

Anklager mot Iran

USA hevder de to skipene ble utsatt for angrep utført av Iran. Iran har tilbakevist anklagene og bedt om at det iverksettes uavhengig gransking. Også FNs generalsekretær António Guterres mener det må skje.

USA har publisert en video som de hevder viser iranske styrker som fjerner en ueksplodert sprengladning fra skroget på et av skipene. Mannskapet på det japanske tankskipet har imidlertid fortalt at de ble truffet av en flygende gjenstand før eksplosjonen.

USA har også anklaget Iran for å stå bak

USAs nære allierte, Irans erkerival Saudi-Arabia, har bedt om et «raskt og besluttsomt» svar på angrepene og advart om at de utgjør en trussel mot oljeleveransene.

Tauer skip

Brannen på Front Altair ble slukket fredag, og skipet har nå forlatt iransk territorialfarvann, melder lokale medier.

– Front Altair er på vei mot Fujairah-Khor Fakkan-området i De forente arabiske emirater, opplyste havneledelsen i den iranske havnebyen Hormozgan til ISNA lørdag.

Skipet taues og blir sprayet med vann for å kjøle ned skroget underveis, tilføyer havneledelsen.

Det japanske tankskipet Kokuka Courageous gikk for egen maskin og ankom lørdag kysten av Fujairah i Emiratene. Mannskapet på det skipet ble først evakuert av et amerikansk marinefartøy, men vendte tilbake til tanskipet fredag for å bsitå i tauingen.

(©NTB)