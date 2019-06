Nytt rettsmøte i Assange-saken neste år

utenriks

Under et rettsmøte fredag i Westminster Magistrates' Court ble det nye tidspunktet fastsatt.

En fullstendig rettsbehandling av utleveringskravet vil først skje i februar neste år.

Myndighetene i USA mener Assange brøt de amerikanske spionasjelovene i forbindelse med WikiLeaks' publisering av store mengder hemmelige dokumenter i 2010.

Hundretusener av hemmeligstemplede amerikanske dokumenter ble offentliggjort og lagt ut på nettet. Mange av dem dreide seg om USAs krigføring i Irak og Afghanistan.

WikiLeaks publiserte også et videoopptak av journalister og andre sivile som ble drept av amerikanske soldater fra et kamphelikopter i Irak.

Blir Assange utlevert fra Storbritannia til USA og funnet skyldig i alle tiltalepunkter, risikerer han en dom på opptil 175 års fengsel.

Presseorganisasjoner frykter at en dom mot Assange kan åpne for tilsvarende rettsforfølgelse av journalister og medier i USA.

Assange soner for tiden en dom på 50 ukers fengsel for å ha brutt betingelser for kausjon i Storbritannia i 2012. Han var på det tidspunktet begjært utlevert av Sverige etter anklager om seksuelle overgrep mot to svenske kvinner.

