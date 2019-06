Guterres vil ha uavhengig gransking av tankskip-angrep

utenriks

– Det er svært viktig å kjenne sannheten, og det er svært viktig at ansvarsforholdet blir klargjort. Dette kan åpenbart kun gjøres dersom en uavhengig instans verifiserer fakta, sier Guterres.

FNs generalsekretær understreker at han selv ikke har myndighet til å etablere en slik gransking, og han spiller derfor ballen over til FNs sikkerhetsråd.

USAs president Donald Trump og utenriksminister Mike Pompeo har begge anklaget Iran for å ha angrepet de to tankskipene Front Altair og Kokuka Courageous i Omanbukta torsdag og hevder at amerikansk etterretning har informasjon som underbygger dette.

Storbritannias utenriksminister Jeremy Hunt peker fredag kveld også på Iran.

– Vår egen vurdering får oss til å konkludere med at ansvaret for angrepene nesten sikkert ligger hos Iran, sier Hunt.

Iran avviser kategorisk anklagen, hevder den er ledd i et komplott fra USA og deres allierte i regionen og krever uavhengig gransking.

Russland støtter dette kravet og advarer mot å trekke forhastede slutninger om hvem som kan ha stått bak. Det samme gjør Norge.

– Det er for tidlig å slå fast og konkludere med hvem som står bak, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) fredag.

