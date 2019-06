Nær Trump-medarbeider vitner for justiskomiteen

utenriks

Hope Hicks, gikk av som Trumps fjerde kommunikasjonssjef i februar 2018 etter seks måneder i jobben. Hun var direktør for strategisk kommunikasjon i åtte måneder før det.

Hicks ble stevnet i mai i år som vitne i justiskomiteens granskning av spesialetterforsker Robert Muellers rapport. Hun skal etter planen vitne for komiteen 19. juni. En utskrift av intervjuet, som skal foregå bak lukkede dører, vil bli gjort tilgjengelig i etterkant.

Viktig gjennombrudd

Hennes samarbeid er et gjennombrudd for komiteen. Mens den har gjennomført høringer med eksperter, har Trump høylytt kritisert og motarbeidet Kongressens undersøkelser.

Jerrold Nadler, Demokratenes leder i justiskomiteen, sier Hicks vil bli stilt spørsmål fra periodene både da hun jobbet for Trumps valgkampapparat og i Det hvite hus. Hun er en av Trump-medarbeiderne som jobbet lengst i Det hvite hus. Derfor regnes hun som en av dem som kan har fått med seg mye av interesse når det gjelder flere av hendelsene Demokratene ser ekstra nøye på.

– Det er viktig å høre fra Hicks, som var et nøkkelvitne for spesialetterforskeren, sier Nadler, og legger til at Hicks er innforstått med at komiteen står fritt til å stille de spørsmål den måtte finne nødvendig.

Venn av familien

Da Hope Hicks jobbet for Trump var hun ikke bare en ansatt, hun var nær venn av familien, og presidenten kalte henne «Hopie», ifølge CNBC.

– Hope er fantastisk og har gjort et fantastisk arbeid de siste tre årene, skrev Trump i en uttalelse i forbindelse med at Hicks trakk seg.

–Det finnes ingen ord som kan uttrykke min takknemlighet overfor president Trump, skrev Hicks i sin uttalelse.

Det er ikke sikkert tonen er like jovial nå som Hicks ikke følger pålegget fra Det hvite hus om å avstå fra å vitne for justiskomiteen, slik flere andre har gjort.

En av dem er Det hvite hus' tidligere advokat Donald McGahn, som i mai besluttet å følge presidentens ordre. Trump nektet ham å møte til høring i Kongressen da McGahn ble stevnet der 24. mai.

(©NTB)