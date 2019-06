Frontline: Kjenner ikke årsaken til eksplosjon på tankskip

utenriks

– Kapteinen tok raskt beslutningen om å evakuere skipet for å sikre mannskapet. Alle de 23 medlemmene av besetningen ble plukket opp av Hyundai Dubai som befant seg i nærheten. Vi er veldig glade for meldingen om at alle i mannskapet er kommet uskadd fra hendelsen. Kapteinen og mannskapet har ut fra det vi nå vet håndtert en krevende situasjon i tråd rutinene, opplyser administrerende direktør Robert Hvide Macleod i Frontline Management i en uttalelse til NTB.

Han sier rederiet samarbeider med myndigheter og bergingsspesialister for å få håndtere situasjon på best mulig måte.

– Vi vet ikke hva årsaken til eksplosjonen er, og vil jobbe med å få klarhet i dette gjennom grundige undersøkelser, sier Macleod.

En representant for tankrederiet sier til VG at det ikke var nordmenn om bord og at mannskapet stort sett består av folk fra Russland, Georgia og Filippinene.

Både kystvakta i Oman og Sjøfartsdirektoratet har opplyst at oljetankeren er blitt utsatt for et angrep. Enkelte kilder hevder skipet er blitt rammet av en torpedo. Representanten for Frontline kan ikke bekrefte dette overfor VG, men sier at «vi har hørt det samme».

Også tankskipet Kokuka Courageous skal ha blitt utsatt for et angrep i Omanbukta torsdag.

