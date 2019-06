Mange såret da politiet gikk løs på demonstranter i Hongkong

utenriks

Tilstanden til to av de sårede er kritisk, opplyser helsemyndighetene i byen.

Amnesty International anklaget politiet i Hongkong for overdreven maktbruk mot fredelige demonstranter.

– Tåregass og gummikuler må aldri brukes for å oppløse fredelige protester da de rammer vilkårlig og kan føre til alvorlig skade og død, sier lederen for Amnestys avdeling i Hongkong, Man-Kei Tam.

– Politiets opptreden bidrar bare til å øke spenningen og kommer trolig til å føre til mer vold, snarere enn å få en slutt på volden, sier han.

Omstridt lovforslag

Tusenvis av demonstranter har de siste dagene protestert mot et nytt lovforslag som åpner for å utlevere ettersøkte personer til det kinesiske rettsvesenet.

Mange er bekymret for at endringen i praksis vil åpne for å utlevere politiske aktivister og sende Beijings meningsmotstandere i hendene på det kinesiske rettsvesenet.

Hongkong er en del av Kina, men har stor grad av selvstyre og et eget rettsvesen.

– Skader Hongkong

Hongkongs politiske leder Carrie Lam gikk onsdag hardt ut mot demonstrantene.

– Hongkong er et fritt og åpent samfunn. Man kan ha ulike meninger. Uansett om dere er enige eller uenige, er det grenser for hvordan man kan gi uttrykk for sitt syn, sa hun.

– Dersom dere tror at dere oppnår noe gjennom kaos og vold, kommer det bare til å bli verre og dere vil bare skade Hongkong, sa Lam.

Utsatte

Hongkongs lovgivende forsamling, som domineres av Kina-vennlige representanter, utsatte onsdag behandlingen av det omstridte lovforslaget på ubestemt tid.

Hongkongs politiske ledelse har stått fast på at forsamlingen skal stemme over forslaget innen 20. juni.

Til tross for nyheten om utsettelse, fortsatte protestene, og onsdag ettermiddag forsøkte demonstranter å ta seg inn i den lovgivende forsamlingen.

Paraplybevegelse

Mange av demonstrantene er studenter og flere har de siste dagene trukket parallellen til den såkalte paraplybevegelsen som delvis lammet Hongkong i to måneder i 2014.

Også onsdag hadde mange demonstranter med seg paraplyer, som både har symbolsk verdi og blir brukt som beskyttelse mot politiets pepperspray.

Mange demonstranter hadde også kledd seg i svart og bar beskyttende munnbind, mens andre hadde skrevet telefonnumre til advokater på ermet med tusj.

Næringslivet i Hongkong deltok også ved å oppfordre ansatte til å delta, og det samme gjorde fagforeninger.

