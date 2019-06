Fem år gammel gutt død av ebola i Uganda

utenriks

Uganda har dermed fått sitt første eboladødsfall, og helsemyndighetene i landet frykter at epidemien som har krevd rundt 1.400 liv i nabolandet Kongo, nå også skal ramme dem.

Den lille gutten som døde kom fra Kongo og ankom Uganda sammen med moren sin tidligere i år. Natt til onsdag døde han på sykehuset der han lå på isolatavdeling.

Guttens tre år gamle lillebror og 50 år gamle bestemor er også smittet av viruset, og sju andre pasienter er isolert etter mistanke om ebolasmitte, opplyser Uganda helseminister Jane Aceng.

Verdens helseorganisasjon (WHO) holder fredag et krisemøte der eksperter skal diskutere hva som kan og må gjøres for å hindre at ebolaepidemien i Kongo skal spre seg til Uganda.

WHO starter samme dag opp vaksinering i Uganda, i samarbeid med landets helsemyndigheter og amerikanske Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Vaksinen, som først ble tilgjengelig i fjor, gir ifølge WHO opp mot 100 prosent beskyttelse mot viruset.

Angrep fra militsgrupper har vanskeliggjort innsatsen for å bremse epidemien i Kongo.

(©NTB)