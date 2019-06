Trump antyder høyere toll på fransk vin

utenriks

– Frankrike krever mye av oss for vinen, men vi krever likevel lite av dem. Det er ikke rettferdig. Vi kommer til å gjøre noe med dette, sier Trump til CNBC.

Avhengig av produkt og alkoholinnhold, varierer importsatsene på importerte varer fra EU til USA fra 5,3 til 12,7 amerikanske cent per flaske, med musserende vin på høyeste tollsats med 14,9 cent per flaske.

Tollsatsene på amerikanske viner som importeres til EU varierer fra 11 til 29 cent per flaske – altså om lag det dobbelte av det som kreves for fransk vin til USA.

Gjensidig avhengige

Det er ikke første gang Trump har klaget over tollsatsene for vin. Alt i fjor advarte han om at tollsatsene på europeisk side måtte endres. Trump er for øvrig kjent for å ikke drikke alkohol – og dermed heller ikke vin.

– Vi har også flott vin, sier Trump, men vil trolig ikke overbevise amerikanerne om å droppe de franske vinene med det første.

I 2018 økte eksporten av fransk alkoholholdig drikke til USA med 4,6 prosent til en verdi av 3,6 milliarder dollar, noe som gjør USA til det mest verdifulle markedet for bransjen.

Ifølge franske tolltall ble importen av amerikanske viner til landet tredoblet i tidsrommet 2007-2018, og Europa er USAs absolutt største eksportmarked.

Blir ikke tema

Ifølge Trump har amerikanske vinprodusenter klaget over adgangen de har til det franske markedet.

USA og EU skal begynne forhandlinger om en handelsavtale for å komme til enighet om tollen på stål og aluminium, etter at Trump hevet satsene i fjor. Talspersoner for EU har imidlertid gjentatt ganger sagt at det er uaktuelt å sette landbruk på agendaen under disse samtalene.

Trump er for øvrig kjent for å ikke drikke alkohol – og dermed heller ikke vin.

(©NTB)