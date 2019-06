Tokyo-børsen åpnet svakt etter nye trusler fra Trump

utenriks

President Donald Trump sa mandag at han vil innføre en ny høyere tollsatser på kinesiske varer hvis handelssamtaler med Kinas president Xi Jinping ikke kommer noen vei når de to skal møtes senere i juni.

Trump sa det blir enda større reaksjoner hvis ikke Xi deltar på G20-møtet i Osaka fra 28. til 29. juni i det hele tatt.

På Wall Street avsluttet Dow Jones-indeksen opp 0,3 prosent mandag. Da børsen åpnet i Tokyo, gikk det imidlertid motsatt vei. Nikkei-indeksen var ned 0,22 prosent, mens den bredere Topix-indeksen åpnet 0,10 prosent ned.

Salgspress

Ifølge sjefstrateg Yoshihiro Ito i Okasan Online Securities opplever japanske aksjer salgspress, og med usikkerheten rundt handelsforholdet mellom USA og Kina er det begrenset hvor mange faktorer som taler for at pilene skal peke oppover.

Aksjen til markedsleder og klesprodusent Fast Retailing gikk ned 1,30 prosent. Flyselskapet ANA var også en av dem som åpnet ned, 0,43 prosent, men også flyselskapet JAL åpnet ned, 0,14 prosent, i morgenhandelen.

Ubekreftet Xi

Planen er altså at USAs president Trump og Kinas president Xi skal møtes når statsledernes G20-møte går av stabelen sent i juni. En talsperson for den kinesiske regjeringen vil likevel ikke bekrefte at Xi kommer og uttaler at han ikke har noe informasjon om de forestående samtalene for øyeblikket.

– Det ville overraske meg om han ikke kom. Jeg tror han kommer, jeg har ikke hørt at han ikke skal, sa Trump mandag.

På direkte spørsmål fra TV-kanalen CNBC bekreftet Trump at en straffereaksjon vil komme om Xi ikke møter opp, og at reaksjonen blir å innføre toll på kinesiske varer til en verdi av ytterligere 300 milliarder dollar.

