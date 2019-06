Iran løslot spiondømt libaneser

utenriks

Nizar Zakka, som er i 50-årene, ble pågrepet under et besøk i Iran i 2015, anklaget for å være amerikansk spion. Året etter ble han funnet skyldig og gitt en dom på ti års fengsel.

Zakka leder organisasjonen The Arab ICT, som fremmer utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i Midtøsten.

Han ble pågrepet etter å ha deltatt på en konferanse og anklaget for å ha «dype bånd til forsvaret og etterretningstjenestene i USA», ifølge iranske medier.

Mediene viste også bilder av en mann i amerikansk militæruniform som angivelig var Zakka, men USA har aldri bekreftet at libaneseren var i deres tjeneste.

Tirsdag besluttet en iransk domstol at Zakka skulle løslates og sendes tilbake til hjemlandet Libanon, og noen timer senere ble han ledsaget ut av flyet i Beirut av lederen for den libanesiske sikkerhetstjenesten, Abbas Ibrahim.

Zakka ønsket ikke å uttale seg om omstendighetene rundt pågripelsen, men nektet for å være amerikansk spion og hevdet at anklagene mot ham var falske.

– Det var ikke snakk om spionasje, sa han etter et møte med Libanons president Michel Aoun.

Ifølge det iranske nyhetsbyrået Fars kom løslatelsen av Zakka i stand etter en forespørsel fra Hizbollah-lederen Hassan Nasrallah.

– Hizbollah spilte definitivt en rolle, men grunnlaget for løslatelsen var en forespørsel fra presidenten, sa Ibrahim tirsdag.

