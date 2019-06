utenriks

– Frankrike krever mye av oss for vinen, men vi krever likevel lite av dem. Det er ikke rettferdig. Vi kommer til å gjøre noe med dette, sier Trump til CNBC.

Ifølge Trump har amerikanske vinprodusenter klaget over adgangen de har til det franske markedet.

Det er ikke første gang Trump har klaget over tollsatsene for vin. Alt i fjor advarte han om at tollsatsene på europeisk side måtte endres.

