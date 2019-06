Raytheon går sammen med United Techonologies

utenriks

Kunngjøringen søndag kommer et drøyt døgn etter at det ble kjent at våpenprodusenten og teknologiselskapet var i forhandlinger. Til sammen ventes de to å ha en omsetning på 74 milliarder dollar i 2019.

Markedsverdien av de to selskapene kombinert er over 160 milliarder dollar, vel å merke før nyheten om fusjonen var kunngjort, ifølge CNBC. Før de to kan slå seg sammen, skal to av United Technologies sine virksomheter, Otis og Carrier, skilles ut av selskapet. Dermed vil det fusjonerte selskapet, som etter planen skal hete Raytheon Technologies Corporation, få en ventet markedsverdi rundt 100 milliarder dollar.

Det sammenslåtte selskapet er ventet å få en svært sterk markedsposisjon innen luftfart og forsvarssektor, som et av de største selskapene i verden og kapasitet til å bistå store kunder, inkludert regjeringer.

Det amerikanske forsvaret er allerede en av Raytheons kunder, og får blant annet produkter som Tomahawk-raketter og luftforsvarssystemet Patriot derfra.

Kongsberg Gruppen i Norge samarbeider for øvrig også med amerikanske Raytheon.

