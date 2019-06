Iran advarer om at sanksjoner kan få konsekvenser for USA

utenriks

– Man kan ikke regne med at de som utfører og støtter økonomisk krig mot det iranske folk, forblir trygge, sa Zarif mandag på en pressekonferanse med sin tyske motpart Heiko Maas.

Zarif rettet pekefingeren mot USA:

– Herr Donald Trump har selv kunngjort at USA har satt i gang økonomisk krig mot Iran. Den eneste løsningen for å redusere spenningen i denne regionen er å stanse den økonomiske krigen, sa utenriksministeren.

Maas sa at Europa fortsatt ønsker å finne en måte å redde atomavtalen på. Han oppfordret Iran til å holde fast ved avtalen.

– Vi vet at Iran ble lovet økonomiske fordeler og at det er vanskelig å virkeliggjøre det uten USA. Men jeg tror også at det er politisk og strategisk interesse ved å opprettholde avtalen og dialogen med Europa. Det må også Teheran innse, sa Maas.

Iran har gitt Europa frist til 7. juli med å finne en måte å omgå USAs sanksjoner på. Iran vil øke anrikingen av uran hvis en løsning ikke legges på bordet, har Teheran advart.

– Vi er ikke i stand til å utføre mirakler, men vi skal gjøre alt vi kan for å unngå sammenbrudd, sa Maas etter møtet med Zarif.

Maas' besøk i Iran mandag hadde til hensikt å forsøke å redde avtalen etter at USA har trukket seg fra den.

Senere denne uken drar Japans statsminister Shinzo Abe til Teheran. Også hans besøk har til hensikt å forsøke å hindre eskalering i konflikten mellom USA og Iran.

