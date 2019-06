G20-finansministre: Alle midler skal tas i bruk for å sikre økonomisk vekst

utenriks

Handelsministrene fra G20-landene møttes i Tsubuka i Japan lørdag og søndag for å diskutere handel og digital økonomi, mens finansministre og sentralbanksjefer var samlet i Fukuoka.

Finansministrene tok til orde for å ta i bruk alle politiske virkemidler som trengs for å beskytte økonomisk vekst fra å bli påvirket av det de kalte økende handelskonflikter og geopolitisk spenning.

De nevnte ikke handelskonflikten mellom USA og Kina direkte, men deltakere på møtet hintet om at dette var hovedbekymringen.

– Vi skal fortsette å håndtere disse risikoene, og vi står klar til å foreta ytterligere grep, heter det i slutterklæringen fra helgens møte mellom finansministrene og sentralbanksjefene i medlemslandene i G20.

Mens finansministre og sentralbanksjefer fra G20-landene var samlet i Fukuoka, satt handelsministrene fra G20 i møte i Tsubuka.

– Vi anstrenger oss for å etablere et fritt, rettferdig, ikke-diskriminerende, gjennomsiktig, forutsigbart og stabilt handels- og investeringsklima for å holde markedene våre åpne, heter det i en uttalelse fra handelsministrene.

Japan skal være vert for G20-møtet i Osaka 28. og 29. juni, der blant annet USAs president Donald Trump skal delta.

