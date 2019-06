Handel og skatt på agendaen under G20-møte

utenriks

Partene skal lørdag forplikte seg til å innføre mer effektive skatteløsninger mot selskaper som Facebook og Google, melder det japanske nyhetsbyrået Kyodo, som har fått tilgang til en felles uttalelse.

– Vi vil fortsette vårt samarbeid for et rettferdig, bærekraftig og moderne internasjonalt skattesystem. Vi ønsker internasjonalt samarbeid velkommen for få fremme vekstfremkallende skattepolitikk, står det i uttalelsen.

OECD anslår at opptil 240 milliarder dollar i skatteinntekter gikk tapt bare i 2015, som følge av at nettgiganter slipper unna skatt. Dagens tall antas å være langt høyere.

Møtet finner også sted mens handelskrigen mellom USA og Kina fortsetter å skape spenninger globalt, poengterer leder Christine Lagarde i Verdens pengefond (IMF). USAs president Donald Trump og Kinas president Xi Jinping skal møtes når statsledernes G20-møte går av stabelen sent i juni.

– Faren er at de siste tolløkningene mellom USA og Kina kan bidra til at investeringer, vekst og produktivitet svekkes ytterligere, sier Lagarde.

Handelskrigen mellom landene vil innen 2020 redusere global økonomisk vekst med 0,5 prosent, ifølge IMF. Det er et tap på rundt 455 milliarder dollar, som tilsvarer 3.924 milliarder kroner.

– Dette er selvpåførte skader som må unngås. Hvordan? Ved å fjerne de siste tolløkningene og unngå framtidige tollkonflikter, sier Lagarde.

