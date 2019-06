Dramaserie om «Central Park Five» vekker følelser i USA

utenriks

Dramaserien «When They See Us» presenterer historien om fem mindreårige svarte gutter som ble straffeforfulgt for en brutal voldtekt i Central Park i New York i 1989.

Til tross for tvilsomme avhørsmetoder, store hull i påtalemyndighetens sak og ingen DNA-bevis, ble guttene dømt. De var mellom 13 og 16 år gamle.

– Vi var bare småbarn. Systemet overkjørte oss, sier Yusef Salaam, en av mennene som ble dømt i Central Park-saken. Han var 15 år da det skjedde.

Sterke reaksjoner

I 2002 ble samtlige frifunnet. DNA-bevis knyttet serieforbryter Matias Reyes til voldtekten. De fem mennene som mistet tenårene til fengselslivet, fikk 41 millioner dollar i erstatning.

Dramaserien har blåst liv i en 30 år gammel sak om rasisme og maktmisbruk i det amerikanske rettsvesenet, spesielt for dem som er for unge til å huske saken. Den har utløst så sterke reaksjoner at påtaleansvarlig under rettssaken, Linda Fairstein, denne uken har trukket seg fra en rekke verv, i tillegg til å ha mistet bokkontrakter.

Fredag mottok Salaam en pris av Ava DuVernay, som har regissert dramaserien. Utdelingen ble arrangert av American Civil Liberties Union.

– Jeg er ikke redd for å gråte foran alle her. Vi var gutter da vi ble fengslet, men vi kom ut som menn. Vi måtte kjempe for å kvitte oss med stempelet mediene ga oss. Jeg er en av de frifunne fem, sier Salaam.

Trumps rolle

Den nåværende amerikanske presidenten, Donald Trump, er en annen sentral karakter i Central Park-saken. I 1989, i heten av saken, tok Trump rykket inn en hel annonseside i avisa Daily News, der han ba om gjeninnføringen av dødsstraff. Avisa publiserte også guttenes navn, telefonnumre og adresser.

– Da Trump rykket inn annonsen der han ba om at vi skulle henrettes, plasserte skuddpremier på oss. Forestill deg det … det var som om de forsøkte å få folk fra de mørkeste hjørnene i samfunnet til å finne oss i våre hjem, slepe oss ut og henge oss i Central Park, sier Salaam.

I 2016, mange år etter at mennene ble frifunnet, hevdet Trump igjen at de fem var skyldige. Han har aldri beklaget til mennene.