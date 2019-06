Theresa May har gått av som partileder

utenriks

May leverte fredag ettermiddag sin oppsigelse til den såkalte 1922-komiteen i det konservative partiet. Brevet ble levert uten at verken May eller noen fra torypartiet kommenterte det.

May blir imidlertid sittende som statsminister og fungerende partileder inntil en ny leder er valgt og kan flytte inn i 10 Downing Street. Det skjer trolig i slutten av juli. Elleve kandidater har kunngjort sitt kandidatur, og en omstendelig prosess for å velge Mays etterfølger, begynner mandag.

Angrer på brexit-fallitt

62-åringen kunngjorde sin avgang i forrige måned i en tårevåt tale.

– At jeg ikke klarte å levere brexit, vil for alltid være noe jeg angrer over dypt, sa hun da.

May ble britenes statsminister en snau måned etter at brexitdommen falt i Storbritannia i 2016. Hennes budskap etter avstemningen var klart.

Det Storbritannia trenger, sa hun, er sterke ledere som kan lose landet gjennom vanskelige tider, forhandle fram en så god avtale med EU som mulig, forene et splittet folk og mane fram en positiv visjon for framtida.

Tøffe år

Men May møtte motstand av harde brexit-forkjempere i eget parti og EU-vennlige konservative, noe som gjorde veien til en ryddig avskjed med EU vanskeligere.

I 2017 holdt hun nyvalg, en beslutning som omtales som en av hennes største tabber. 62-åringen tapte flertallet i Parlamentet, noe som gjorde at hun heller søkte samarbeid med det nordirske unionistpartiet DUP.

Snaut tre år senere er fasit at brexit er utsatt, avtalen med EU forkastet tre ganger i Underhuset, og britiske velgere virker enda dypere splittet enn før.

Veien videre

Mays farvel er startskuddet for det som ligger an til å kunne bli en tøff lederkamp i det konservative partiet. Valgprosessen vil vare til langt ut i juli, deretter skal den nye lederen overta som statsminister.

Forhåndsfavoritten er Boris Johnson, den lysluggede tidligere utenriksministeren som var en av frontfigurene i kampen for å få Storbritannia ut av EU. Han er nå den klart mest populære kandidaten på grasrota i partiet.

Den neste lederens viktigste oppgave vil bli å nøste opp i en brexitprosess som har floket seg fullstendig for britene. EU-skilsmissen er nå utsatt til 31. oktober, men kan fort bli forskjøvet på nytt hvis ingen ny løsning kommer på plass.

(©NTB)