Flere lettere skadd i voldsom eksplosjon i Linköping

utenriks

Foreløpig er det kun kommet meldinger om at personer er lettere skadd, men situasjonen fremstår uoversiktlig.

– 19 personer er lettere skadd, og de har blitt samlet opp i en buss, som kjører til sykehuset i Motala, sier en talsmann til TT.

Én person er fraktet til sykehus med ambulanse, ifølge SOS Alarm.

SVT beskriver at det er en stor redningsoperasjon på stedet og melder at den nasjonale bombegruppen er på vei.

– Krigssone

Bilder fra stedet viser to leilighetsbygg på fire og sju etasjer med knuste vinduer og terrasser som er blåst helt i stykker.

– Det er som en krigssone, sier en av dem som står i nærheten.

Meldingen om eksplosjonen i Hamngatan i Linköping kom rundt klokka 9 fredag.

– Vi fikk melding om at personer hadde hørt et høyt smell. Vi dro til stedet, hvor det ser ut til at noe har eksplodert. Vi jobber nå med å sikre åstedet og kontrollere om det er noen skadde, sa politiets pressetalsperson Åsa Willsund like etter eksplosjonen.

Ukjent årsak

Willsund sier at årsaken til eksplosjonen foreløpig ikke er kjent, og at det ikke er klart om eksplosjonen skjedde inni eller utenfor bygningen.

Politiet oppfordrer folk til å holde seg unna området som er avsperret.

– Det er ikke informasjon om at det er risiko for flere detonasjoner, men vi opprettholder sperringene for å unngå at personer går inn på detonasjonsplassen, opplyser politiet.

(©NTB)