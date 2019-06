Velgerflukt fra Dansk Folkeparti

utenriks

DF ser ut til å få mindre enn 10 prosent av stemmene, viser en prognose fra kringkasteren DR basert på 80 prosent av stemmene.

– Jeg forlater ikke skuta i stormvær, men tar ansvar for å ta partiet fram igjen, sier Thulesen Dahl.

Det innvandringskritiske partiet gjorde et kanonvalg i 2015. Da fikk de 21,1 prosent av stemmene og ble Folketingets nest største parti med 37 mandater.

– Det er ingen tvil om at dagens resultater er en nedgang, sier DF-lederen.

Prognosen viser også at det islamfiendtlige partiet Stram Kurs ser ut til å havne under sperregrensa. Nye Borgerlige, som også er islamkritiske, ser derimot ut til å komme over grensa på 2 prosent.

(©NTB)