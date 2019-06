Mot valgseier for rød blokk i Danmark

utenriks

Blå blokk, som omfatter regjeringspartiene ledet av statsminister Lars Løkke Rasmussen, ligger an til å få rundt 75 representanter. Det ytterliggående høyrepartiet Stram Kurs ser ikke ut til å komme inn i Folketinget. Innvandringskritiske Dansk Folkeparti ligger an til å bli mer enn halvert.

Valgdagsmålingene til Danmarks Radio og dansk TV 2 bygger ikke på opptelte stemmer, men på svar fra 4.450 velgere som er blitt spurt utenfor stemmelokalene. Den første prognosen, som bygger på avgitte stemmer, kommer ved 21-tiden.

Det er 179 plasser i Folketinget, og 90 representanter gir flertall.

Flertall

Socialdemokratiet og partileder Mette Frederiksen ser ut til å få flertall i Folketinget også uten at klimapartiet Alternativet tas med i regnestykket. Valgdagsmålingene viser at Alternativet går tilbake og ligger an til 6 representanter.

Dersom valgdagsmålingene blir lik sluttresultatet, vil Frederiksen høyst trolig få oppdraget med å danne ny regjering. Dette er helt i tråd med den siste tidens meningsmålinger.

Socialistisk Folkeparti (SF), som inngår i rød blokk, ligger an til å nesten doble antallet representanter i Folketinget.

De fire partiene i blå blokk ser ut til å få rundt 70 representanter i det nye Folketinget. Selv med støtte fra flere småpartier, når blokken trolig ikke opp til 90.

Solid blokkinnsats

Blant partiene som utgjør den røde blokken, ser Socialdemokratiet ut til å få 45 eller 46 mandater, ifølge valgdagsmålingene. Tre mindre partier – Radikale Venstre, SF og Enhedslisten – ser ut til å ende med 15 representanter hver, til sammen altså minst 90.

Radikale Venstre ligger an til å få 15 eller 16 mandater, en fordobling fra dagens åtte. På blå side ser det ut til at De Konservative, som inngår i Løkke Rasmussens regjering, også gjør et godt valg og går fra 6 til 11 representanter.

Løkke Rasmussens parti, Venstre, gjør isolert sett et bra valg og går fram med tre representanter til 37 i målingen til Danmarks Radio. Socialdemokratiet går tilbake med et par mandater, men dette kompenseres ved at de øvrige partiene på rød side går markant fram.