Italia risikerer EU-bøter på grunn av budsjettunderskudd

utenriks

EU-kommisjonen kom onsdag med et formelt varsel og truet Italia med bøter på grunn av landets enorme gjeld og voksende budsjettunderskudd

Det betyr at EU har startet en komplisert prosess som kan føre til en bot på over 3 milliarder euro – såfremt finansministrene i eurolandene godtar prosessen.

Samme dag foreslo EU-kommisjonen å avslutte en lignende prosess mot Spania fordi den er fornøyd med spanjolenes stramme økonomiske politikk i kjølvannet av finanskrisen for ti år siden.

Italias regjering overholdt i fjor ikke EUs regel om at et lands budsjettunderskudd ikke må overstige 3 prosent. Samtidig hadde Italia i 2018 en gjeld på 132 prosent av BNP, noe som er langt over EUs grense på 60 prosent.

