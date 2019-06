Farage: – Trump har virkelig troen på brexit

utenriks

Farage hadde samtaler med presidenten i boligen til USAs ambassadør i London. Etterpå forsikret han at møtet gikk bra og at Trump er en varm tilhenger av brexit.

Farage har i årevis kjempet en politisk kamp for at Storbritannia skal melde seg ut av EU.

Den utrettelige innsatsen har blant annet ført til et historisk valgresultat for Farages nystartede Brexitparti. I EU-valget forrige måned fikk partiet over 30 prosent av stemmene, mens De konservative og Labour nærmest ble knust.

Brakvalget gjør at Brexitpartiet, som vil ha Storbritannia ut av EU så raskt som mulig, blir det største enkeltpartiet i hele EU-parlamentet. Partiet får 29 representanter – like mange som de tyske kristendemokratene, som består av partiene CDU og CSU.

