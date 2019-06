Pompeo: Tror ikke lenger på framgang for menneskeretter i Kina

utenriks

Han uttalte seg om situasjonen i Kina én dag før 30-årsdagen for massakren på Den himmelske freds plass i Beijing.

– I tiårene som fulgte, håpet USA at Kinas innlemmelse i det internasjonale systemet ville føre til et mer åpent og tolerant samfunn. Det håpet er blitt knust, sa Pompeo.

Kinesiske borgere står i dag overfor en «ny bølge av overgrep», ifølge utenriksministeren. Han anklaget Kinas kommunistparti for å forsøke å kvele uigurenes kultur og utslette islam i regionen Xinjiang.

Det anslås at over 1 million mennesker i Xinjiang som tilhører den muslimske uigur-minoriteten, er plassert i interneringsleirer. Myndighetene i Kina omtaler tiltaket som yrkesopplæring for å bekjempe radikalisering.

I 1989 ble et ukjent antall mennesker drept da kinesiske soldater 4. juni gikk til aksjon mot demonstranter og demokratiforkjempere på Den himmelske freds plass. Anslagene over antall drepte varierer mellom flere hundre og over ti tusen.

(©NTB)