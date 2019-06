Måling: Klart flertall for rød blokk i Danmark

utenriks

Meningsmålingen gir den røde blokken 108 mandater, opp fra de 85 mandatene blokken har i dag. Voxmeter-målingen gir de blå 40,6 prosent oppslutning.

Den røde blokken består av Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet. På blå side får Dansk Folkeparti kun 10,7 prosent oppslutning, ned fra 21,1 prosent oppslutning ved forrige folketingsvalg.

Socialdemokratiets leder Mette Frederiksen tar ikke seieren for gitt, selv om meningsmålingene gir rød blokk et klart forsprang. Hun ber innstendig tilhengerne om å stå løpet ut.

– Normalt vil jeg si gå hjem nå, slapp av, kjør forbi bakeren, kjøp en ekstra kopp kaffe. Men det sier jeg ikke. Det kommer et valg til, den 5. juni, sa Frederiksen da hun talte etter EU-valget forrige søndag.

De siste dagene har fortont seg som et klassisk oppgjør mellom blå og rød økonomisk politikk, med innslag av grønt. Mens Frederiksen går inn for økte skatter og avgifter, har statsminister Lars Løkke Rasmussen (Venstre) lagt fram 17 tiltak for å gjøre dansk næringsliv mer konkurransedyktig.

Valget holdes onsdag 5. juni.

