Fengslingsmøte for Assange i Sverige

Svensk påtalemyndighet gjenopptok i mai voldtektsetterforskningen mot Assange.

Klokken 10 mandag starter fengslingsmøtet i tingretten i Uppsala. Beslutter retten at WikiLeaks-grunnleggeren skal varetektsfengslet, vil det bli utstedt en europeisk arrestordre med begjæring om utlevering til Sverige.

Anklagene om voldtekt og overgrep mot to kvinner går tilbake til 2010, samme år som WikiLeaks publiserte store mengder hemmeligstemplet materiale, blant annet om USAs krigføring i Irak og Afghanistan og delvis i samarbeid med aviser som britiske The Guardian og amerikanske New York Times.

Assange ble pågrepet i Storbritannia senere samme år, etter at han var blitt etterlyst av svenske myndigheter. Han ble løslatt mot kausjon.

I 2012 slo britisk høyesterett fast at han kunne utleveres til Sverige. Assange frykter at Sverige vil utlevere ham videre til USA og søkte tilflukt i Ecuadors ambassade. Der ble han pågrepet i april i år og fengslet i 50 uker for brudd på kausjonsbetingelsene fra 2012.

USA vil også ha ham utlevert. 23. mai offentliggjorde justisdepartementet i Washington en omfattende tiltale på 18 punkter der Assange blant annet anklages for brudd på den amerikanske spionasjeloven.

En britisk domstol skal behandle den amerikanske begjæringen 12. juni.

