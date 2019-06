Tre drept og flere såret i antatt israelsk angrep mot Syria

utenriks

Angrepet søndag morgen skjedde mot en militærbrigade i Quneitra sør i Syria, like ved grensen til Golanhøydene, opplyser en syrisk militærkilde til det statlige nyhetsbyrået.

Meldingen om drepte kommer ikke lenge etter at det syriske forsvaret meldte at de hadde skutt ned flere missiler sendt fra Israel. Ifølge Haaretz var missilene på vei mot forstedene til Damaskus.

– Vårt luftvern skjøt ned missilene som hadde våre posisjoner i sørvestlige Damaskus som mål, sa en militærkilde til Sana.

Angrepet mot Syria skjer ikke lenge etter at det israelske militæret meldte at de skjøt ned to missiler som var på vei mot Golanhøydene. Ingen skal ha blitt drept eller såret i angrepet, ifølge det israelske militæret.

