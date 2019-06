USA ber besøkende oppgi brukernavn i sosiale medier

utenriks

Tiltaket er nylig trådt i kraft, etter at de reviderte søknadsskjemaene ble godkjent. I tillegg til brukernavn i sosiale medier, må søkerne også oppgi tidligere epostadresser og telefonnumre.

Endringen ble først foreslått i mars 2018, og ventes å berøre rundt 15 millioner utlendinger som søker om visum for å reise til USA hvert år.

– Nasjonal sikkerhet er vår øverste prioritet når vi vurderer visumsøknader, og alle som ønsker å besøke eller emigrere til USA går gjennom en grundig sikkerhetsvurdering, uttaler utenriksdepartementet i Washington.

– Vi jobber konstant for å finne mekanismer for å bedre screeningprosessen for å beskytte amerikanske borgere, og samtidig bygge opp under legitim reisevirksomhet til USA, står det videre.

Valgfritt spørsmål

Det nye kravet gjelder ikke de rundt 40 landene som USA vanligvis ikke krever visum av, blant dem Norge, skrev New York Times da regelendringen ble lansert i fjor. I skjemaet besøkende fra disse landene må fylle ut, det såkalte ESTA, er imidlertid et «valgfritt» spørsmål om sosiale medier inkludert.

Tidligere er kontoer i sosiale medier og tidligere epostadresser og telefonnumre bare innhentet fra søkergrupper som er utpekt for ekstra nøye kontroll, blant annet personer som har vært på reise i områder kontrollert av det USA regner som terrororganisasjoner. Det har vært snakk om rundt 65.000 søkere årlig.

Det amerikanske utenriksdepartementet regner med at regelendringen årlig vil berøre rundt 710.000 som søker om visum for å emigrere og rundt 14 millioner andre, inkludert forretningsreisende og studenter.

Få unntak

De nye skjemaene inneholder en liste over sosiale medier og ber søkeren om å oppgi alle kontoer de har hatt på disse de siste fem årene. Der ber også søkeren om å oppgi informasjon om kontoer på eventuelle plattformer som ikke er oppgitt i skjemaet.

Søkerne bes også om å oppgi telefonnumre og epostadresser de har brukt de siste fem årene.

Bare dem som søker enkelte typer offisielle visum og diplomatvisum er unntatt.

(©NTB)