Utfordrende forhold gjør det vanskelig for dykkerne i Donau

Skittent elvevann, stor vannføring og sterk strøm gjør forholdene vanskelige for dykkerne som ungarske myndigheter planlegger å sende ned til det sunkne turistskipet, for å lete etter de 21 savnede personene etter forliset.

Sju personer er bekreftet omkommet og sju er funnet i live. Det var i alt 35 personer om bord på båten, og bortsett fra to ungarske besetningsmedlemmer var alle sørkoreanere.

En tjenestemann i det sørkoreanske utenriksdepartementet sier til nyhetsbyrået Yonhap at det er dykkere fra det ungarske antiterrorbyrået som skal gjennomføre undervannssøkene inne i den sunkne turistbåten. Sørkoreanske militærdykkere er også på plass i Ungarn.

Ungarske myndigheter har sagt at de jobber med å heve turistbåten. En kran er satt opp i nærheten av Margaret-broen, hvor båten gikk ned, sammen med en liten brygge som dykkerne kan bruke. Men forholdene i elva har gjort det utfordrende og risikabelt.

Vannstanden i Donau er ikke ventet å minke før tidligst tirsdag neste uke. Torsdag opplyste politiet at den sterke strømmen hadde ført et av ofrene for ulykken nær 11 kilometer nedover den kjente elva fra ulykkesstedet.

Den ungarske kystvakten gjennomfører også søk med undervannsrobot og helikoptre langs elven.

Søket etter de savnede turistene har blitt utvidet til å dekke hele Donaus bredd i Ungarn sør for Budapest, og ungarske myndigheter har også vært i kontakt med myndighetene i nabolandet Serbia i forbindelse med søket.

