Solberg drøftet fisk og bærekraftsmål med Ghanas president

utenriks

Solberg fløy fredag med Forsvarets Hercules-fly fra Bamako i Mali til Ghanas hovedstad Accra.

Hun er den første norske statsministeren som besøker Ghana, noe president Akufo-Addo sa han satte stor pris på.

Etter en storslått mottakelse på flyplassen, dro Solberg til presidentpalasset i Accra for et politisk møte med presidenten.

De to leder arbeidet med FNs bærekraftsmål, noe som var ett av temaene for møtet. Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Komplisert oppgave

President Akufo-Addo legger ikke skjul på at det er en komplisert oppgave å nå målene innen fristen.

– Det handler ikke minst om finansiering, hvordan skal man få virkeliggjort målene, sa presidenten på den felles pressekonferansen etter møtet.

– Det er viktig å få privat sektor på banen og bidra med investeringer og etablere fond som kan finansiere arbeidet med å få bærekraftmålene, sa Akufo-Addo videre.

Norske investeringer

Etter det bilaterale møtet, overvar Solberg og Akufo-Addo signeringen av en avtale om Fisk for utvikling-programmet. Dette er et program initiert av norske myndigheter som går ut på at norsk ekspertise skal hjelpe ghanesiske myndigheter med å få bedre kontroll på og overvåking av sitt eget fiskeri og stanse overfiske og ulovlig fiske. Målet er å gjøre Ghanas fiskerinæring bærekraftig.

Senere på fredagen skulle Solberg delta på avslutningen av en stor konferanse om hvordan bygge opp bærekraftige havindustrier.

Ghana er ivrig for å få utenlandske investeringer. Aker Energy, som eies 50 prosent av Kjell Inge Røkke, er i ferd med å gjøre store investeringer i Ghanas petroleumsindustri.

I februar i fjor kjøpte Aker Energy opp det ghanesiske oljeselskapet Hess. Selskapet tok over alle Hess’ eiendeler, forpliktelser og ansatte, inkludert operatørskapet og 50 prosent av blokken kalt Deepwater Tano Cape Three Points (DWT/CTP), som ligger 115 kilometer offshore fra Takoradi.

