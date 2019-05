Robert Mueller sier det ikke var aktuelt å tiltale presidenten

utenriks

Mueller ga onsdag en kort uttalelse, den første etter at han leverte fra seg rapporten om den nesten to år lange Russland-granskingen. Mueller varsler at han nå forlater justisdepartementet.

Spesialetterforskeren sier at det underveis i granskingen ikke var snakk om å anklage president Donald Trump for lovbrudd, dette i henhold til departementets retningslinjer om at en president ikke kan tiltales mens han sitter i jobben.

Mueller finner det ikke riktig å avgi vitnemål for Kongressen, men hvis han blir stevnet, vil han ikke gi andre opplysninger enn dem som står å lese i rapporten. Han sier også at innblandingen i presidentvalget er et forhold som bør tiltrekke seg alle amerikaneres oppmerksomhet.

Mueller har i snart to år gransket anklager om russisk innblanding i 2016-valget og kontakter mellom Russland og Donald Trumps valgkampstab.

