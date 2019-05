Minst ti sivile drept i flyangrep i Syria

utenriks

Sju ble drept i landsbyen Sarja, melder den britiskbaserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) onsdag.

Idlib er den siste provinsen i Syria som er kontrollert av opprørere, nærmere bestemt islamistgruppa Hayat Tahrir al-Sham, som tidligere var knyttet til al-Qaida i Syria. De siste dagene har syriske luftstyrker intensivert angrepene mot provinsen, og med onsdagens angrep er minst 80 sivile drept siden søndag, ifølge SOHR.

Franske myndigheter sa tidligere onsdag at de har «indikasjoner» på at kjemiske våpen er blitt brukt under angrep i Idlib-provinsen tidligere denne måneden.

Også USAs utenriksdepartement hevdet i forrige uke at det er tegn til at Syrias regjering kan være i ferd med å gjenoppta bruk av kjemiske våpen.

