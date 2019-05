EU-topp mener brexit har vaksinert europeiske velgere

utenriks

Brexit fikk europeerne til å stemme mer proeuropeisk i EU-valget, fastholdt Tusk da han møtte pressen etter et uformelt toppmøte i Brussel tirsdag kveld.

– Idet europeere ser hva brexit betyr i praksis, trekker de også sine konklusjoner. Brexit har vært en vaksine mot anti-EU-propaganda og falske nyheter, sa han.

Tusk viste til at det store flertallet av velgerne stemte for partier som ønsker et «effektivt, sterkt og forent» EU.

Samtidig har flere store EU-skeptiske partier lagt vekk anti-EU-slagordene og i stedet begynt å framstille seg selv som forkjempere for reform av EU, ifølge Tusk.

– Europa er vinneren i dette valget, sa han.

