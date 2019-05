Kurz måtte gå av som Østerrikes statsminister

utenriks

Frihetspartiet FPÖ gjorde det alt for en uke siden klart at de ville stemme for opposisjonens mistillitsforslag. Mandag gjentok partiets leder Norbert Hofer dette.

– Vi vil støtte det, sa han.

FPÖ satt inntil nylig i regjering med statsminister Sebastian Kurz' konservative parti ÖVP, men trakk seg da Kurz i tidligere i måneden sparket innenriksminister Herbert Kickl.

Bare tre timer etter at han måtte gå av, startet Kurz valgkampen fram mot nyvalget.

- Jeg er her ennå, sa han til en forsamling tilhengere og valgarbeidere som var kjørt til Wien i busser for å være med på det velregisserte møtet.

Tidligere på dagen viste resultatet av EU-valget at Kurz' parti gjorde det svært bra med nærmere 35 prosent av stemmene, 8 prosentpoeng mer enn i 2014.

Men det viste også at FPÖs avgåtte leder Heinz-Christian Strache, som var i sentrum for skandalen som førte til regjeringens fall, ble innvalgt i EU-parlamentet til tross for at partiet selv ikke gjorde det så bra.

Tilbød kontrakter

Konflikten mellom ÖVP og FPÖ toppet seg da de tyske avisene Der Spiegel og Süddeutsche Zeitung publiserte en video der FPÖs daværende leder Strache tilbyr en russisk kvinne, som hevdet å være niesen til en russisk oligark, lukrative offentlige kontrakter i Østerrike i bytte mot valgkampstøtte.

Strache måtte gå av som partileder og visestatsminister, og Kurz sparket Kickl som var generalsekretær i FPÖ da Strache var leder.

Kurz erstattet de avgåtte FPÖ-statsrådene med teknokrater og høytstående tjenestemenn og har varslet nyvalg i september, men Europas yngste regjeringssjef, som er 32 år gammel, må nå levere fra seg nøklene til statsministerkontoret.

President Alexander Van der Bellen må i henhold til grunnloven utpeke en ny regjering bestående av teknokrater som skal styre fram til det blir holdt nyvalg i begynnelsen av september.

Ny situasjon

For det moderne Østerrike er situasjonen ny siden det er første gang et mistillitsvotum har lykkes.

Østerrikes sosialdemokratiske parti SPÖs fremmet mistillitsforslaget fordi Kurz ikke rådførte seg med nasjonalforsamlingen da han skiftet ut statsrådene fra FPÖ med folk fra sitt eget parti.

SPÖ mener hele krisen er Kurz' ansvar fordi det var hans ide å ta med det høyreradikale FPÖ i sin koalisjonsregjering i 2017.

Selv om han nå måtte gå av, ser hans muligheter for å bli gjenvalgt ved nyvalget lyse ut. Ikke bare ble partiet hans det største i EU-valget, men en meningsmåling søndag viste at 62 prosent av de spurte støttet den midlertidige regjeringen Kurz dannet etter at Kickl ble sparket.

(©NTB)