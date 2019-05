Kurz må gå av som Østerrikes statsminister

utenriks

FPÖ gjorde det alt for en uke siden klart at de ville stemme for opposisjonens mistillitsforslag. Mandag gjentok partiets leder Norbert Hofer dette.

– Vi vil støtte det, sa han.

FPÖ satt inntil nylig i regjering med statsminister Sebastian Kurz' konservative parti ÖVP, men trakk seg da Kurz i tidligere i måneden sparket innenriksminister Herbert Kickl.

Konflikten mellom de to partiene toppet seg da de tyske avisene Der Spiegel og Süddeutsche Zeitung publiserte en video der FPÖs daværende leder Heinz -Christian Strache tilbyr en russisk kvinne, som hevdet å være niesen til en russisk oligark, lukrative offentlige kontrakter i Østerrike i bytte mot valgkampstøtte.

Strache måtte gå av som partileder og visestatsminister, og Kurz sparket Kickl som var generalsekretær i FPÖ da Strache var leder.

Kurz erstattet de avgåtte FPÖ-statsrådene med teknokrater og høytstående tjenestemenn og har varslet nyvalg i september, men Europas yngste regjeringssjef, som er 32 år gammel, må nå levere fra seg nøklene til statsministerkontoret.

President Alexander Van der Bellen må nå i henhold til grunnloven utpeke en ny regjering bestående av teknokrater som skal styre fram til det blir holdt nyvalg i begynnelsen av september.

(©NTB)