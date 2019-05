Svenske og tre franskmenn dømt i Irak for å ha sluttet seg til IS

utenriks

Den 29 år gamle kvinnen er den første svenske statsborgeren som dømmes i Irak for IS-forbindelser. Hun benekter anklagene. Hun har ifølge SVT sagt at hun hater ekstremistgruppa, men at hun dro til sin mann i Syria fordi han skal ha tatt med hennes tre barn dit.

Svensk UD bekrefter overfor nyhetsbyrået TT at hun er dømt, og at den svenske ambassaden var representert under rettssaken i Bagdad. Men utenriksdepartementet kunne søndag ikke si hvorvidt dommen kan ankes.

Franske Kevin Gonot, Leonard Lopez og Salim Machou ble søndag dømt til lovens strengeste straff i en domstol i Bagdad, ifølge flere medier.

De tre ble pågrepet av amerikanskstøttede styrker i Syria før de ble overført til nabolandet Irak.

Her er et stort antall antatte IS-medlemmer, både irakere og utlendinger, blitt stilt for retten. Det skal ha blitt gjennomført rettssaker mot over 500 utlendinger. Mange har fått livsvarig fengsel, mens andre er dømt til døden.

Så langt er imidlertid ingen utlendinger henrettet. Menneskerettighetsorganisasjoner har kritisert rettssakene og anklaget irakiske myndigheter for å basere seg på tilståelser som er presset fram under tortur.

Kevin Gonot skal tidligere være dømt til ni års fengsel in absentia i Frankrike.

