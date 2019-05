Guaidó bekrefter forhandlinger om Venezuela i Oslo

utenriks

Lørdag kveld opplyste Utenriksdepartementet at representanter for de sentrale politiske aktørene i Venezuela vender tilbake til Oslo neste uke for å fortsette en prosess tilrettelagt av Norge.

Natt til søndag bekreftet Juan Guaidó at han vil være representert under møtene.

– Vi vil snakke med både den norske regjeringen og representantene for regimet, sa Guaidó i en uttalelse.

Det er en drøy uke siden norske myndigheter for første gang bekreftet at Norge er involvert i samtaler med mål om å løse den dype politiske krisen i det søramerikanske landet.

– Norge roser partene for deres innsats, og vi verdsetter deres vilje til å finne en løsning, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) lørdag.

UD gjentar at Norge fortsatt støtter en forhandlet løsning mellom partene i Venezuela.

