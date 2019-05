Trump vurderer å benåde krigsforbrytere

utenriks

Den amerikanske presidenten svarte på spørsmål om benådning i forbindelse med Memorial Day, dagen til minne om USAs falne i krig. Trump svarte at han vurderte dette og at det var to eller tre konkrete saker som han hadde til vurdering.

– Noen av disse soldatene er mennesker som har kjempet hardt og lenge. Du vet, vi lærer hvordan de skal bli store krigere, og så når de kriger blir de behandlet veldig, veldig urettferdig, svarte han ifølge New York Times.

Han avviste at han hadde konkludert noe i de sakene som lå til vurdering før minnedagen kommer siste mandag i mai hvert år.

– Det er to eller tre av dem akkurat nå. Det er litt kontroversielt. Det er mulig jeg lar rettssakene bli fullført og at jeg tar min beslutning etterpå, sa Trump.

En av dem som vurderes benådet er en tidigere spesialsoldat som er tiltalt for å ha drept en såret IS-kriger, skjøt to sivile i Irak og for å skutt inn i en folkemengde. Han er ennå ikke dømt og avviser skyld etter tiltalen.

Flere veteranorganisasjoner i USA er urolige i forkant av dagen og sier de ikke har blitt spurt eller tatt med på råd av presidenten i forbindelse med mulige benådninger.

(©NTB)