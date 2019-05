Trump besøker Japan

utenriks

Etter en 14 timers flytur landet Trump og hans kone Melania i Tokyo på ettermiddagen lokal tid.

Etter planen skal Trump både spille golf med statsminister Shinzo Abe og dele ut en premie under en sumo-brytekonkurranse. Han blir også den første utenlandske statslederen som får møte landets nye keiser Naruhito etter at han overtok tronen etter sin far.

Ifølge nyhetsbyrået AP bruker Abes regjering mye energi på å opprettholde et godt forhold til Trump i håp om å unngå å bli hardere rammet av hans tollbarrierer og handelskonflikter. Presidentens besøk i Japan varer i fire dager.

