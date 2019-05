utenriks

May kunngjorde sin avgang på en pressekonferanse utenfor statsministerkontoret i London fredag.

– Jeg har gjort alt jeg kunne for å overbevise parlamentsmedlemmene om å støtte brexit-avtalen med EU, men dessverre har jeg ikke lykkes, sa May, som føyde til at hun mener det er i landets interesse at en annen tar over.