Nord-Korea stiller ultimatum til USA

Kravet ble framsatt i en uttalelse fra det nordkoreanske utenriksdepartementet fredag.

Her gis USA skylden for at toppmøtet mellom president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un i februar ble mislykket. Grunnen var angivelig at Trump stilte ensidige og umulige krav.

Amerikanske tjenestemenn har på sin side sagt at samtalene brøt sammen fordi Nord-Korea stilte overdrevne krav om fjerning av sanksjoner uten å love mer enn delvis nedrustning til gjengjeld.

USA håper å presse Nord-Korea til å gi avkall på sine atomvåpen i bytte mot et bedre forhold og fjerning av sanksjoner. Så langt har samtalene mellom landene gitt begrensede resultater.

