Modi starter samtaler for å danne ny indisk regjering

Modis hindunasjonalistiske parti Bharatiya Janata Party (BJP) vant en klar seier i valget og sikret seg minst 301 av de 525 representantene i underhuset i den indiske nasjonalforsamlingen, viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen.

BJPs støttepartier sikret seg rundt 50 representanter, mens det største opposisjonspartiet, Kongresspartiet ledet av Rahul Gandhi, har fått 52 representanter.

Kongresspartiet gjorde det rett nok bedre enn katastrofevalget i 2014, da partiet fikk 44 representanter, men endte opp uten representanter fra 13 av Indias 29 delstater.

Bitter Gandhi

For 48 år gamle Gandhi, som i det lengste håpet å videreføre familiedynastiet etter faren Rajiv Gandhi, bestemoren Indira Gandhi og oldefaren Jawaharlal Nehru, var nederlaget bittert.

– Dette er mellom partiet og meg, var hans korte svar da han fikk spørsmål om hvilke følger valgnederlaget får.

– Vi må gå tilbake til tegnebordet, svarer Kongresspartiets talsmann Salman Soz på spørsmålet om Gandhis dager som partileder er over.

Regjeringssamtaler

Mens stemningen er laber hos Kongresspartiet, er den desto høyere hos BJP.

Fredag morgen hadde Modi et møte med partiledelsen for å diskutere regjeringsdannelse, og fredag kveld skal han etter planen samle den sittende regjeringen for å diskutere veien videre.

Omstridt nonne

Blant dem som er innvalgt i nasjonalforsamlingen for partiet, er også den omstridte nonnen Sadhvi Pragya Thakur, som anklages for å ha deltatt i et terrorangrep mot en moske i 2008 der seks mennesker ble drept og over over 100 såret.

Thakur fikk hard kritikk fra blant andre Modi da hun nylig feiret drapet på Indias uavhengighetshelt Mahatma Gandhi, men sikret seg likevel 62 prosent av stemmene i industribyen Bhopal.

