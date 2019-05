Kenyanske dommere nekter å avkriminalisere homofili

utenriks

Den enstemmige kjennelsen fra de tre dommerne fredag er en stor skuffelse for mange kenyanere. Dagens lov stammer fra 1930-tallet og åpner for å straffe dem som dømmes for homoseksuelle handlinger, med opptil 14 år i fengsel.

Aktivister mener lovparagrafene som kriminaliserer sex mellom samtykkende voksne av samme kjønn, er i strid med grunnloven i Kenya fordi de strider imot grunnleggende rettigheter. Den forsinkede kjennelsen kommer etter et søksmål fra tre kenyanske LHBT-organisasjoner i 2016.

– Vi er trygge på at bestemmelsene ikke krenker retten til verdighet og privatliv, sier dommer Roselyne Aburili i Nairobi.

– Vi mener bestemmelsene ikke er grunnlovsstridige, tilføyer Aburili.

(©NTB)