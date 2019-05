Johnson åpner for «no deal»

utenriks

Storbritannia må være forberedt på å forlate EU uten en avtale dersom det skal være noe håp å få forhandlet fram en god nok brexitavtale, ifølge britenes tidligere utenriksminister.

– Vi kommer til å forlate EU 31. oktober, med eller uten en avtale, sier Johnson ifølge Reuters.

Johnson sto i sin tid i spissen for kampanjen for å få britene til å stemme for en EU-utmelding. Da statsminister Theresa May fredag kunngjorde at hun går av som de konservatives partileder 7. juni, sa Johnson at han «selvfølgelig» tar opp kampen om å bli ny statsminister.

Johnsons strategi for å få til det som i hans øyne vil være en bedre brexitavtale, er å forberede landet på et «no deal»-utfall.

– En ny leder vil ha mulighet til å gjøre ting annerledes med momentum fra en ny regjering i ryggen, sier Johnson ifølge Reuters under en økonomikonferanse i Sveits.

Johnson trakk seg som utenriksminister i fjor i protest mot Mays brexitplan.

